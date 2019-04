Voilà un autre petit bijou signé par la maison française Pierre Ferrand à partir d’un prélèvement de rhums distillés en pot still et élevé sur place, en Jamaïque environ deux ans (fûts bourbons), avant de parfaire son « éducation » en France pendant une autre année en fûts cognaçais. Épices et ananas mûrs sur bouche ample, moelleuse, saline en finale. Explication des cotes

La surprise ★★★★ Plantation Rhum Xaymaca Special Dry, Pierre Ferrand, Jamaïque (37 $ – 13903719)