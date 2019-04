Avec ce « Gran Selezione », nous sommes ici au sommet de la pyramide qualitative toscane. Grand millésime, meilleures parcelles et cuvées composent ici un rouge puissant et corsé de haute tenue, doté d’une fraîcheur épicée et de tanins mûrs, confortablement serrés et parfaitement alignés sous l’élevage. Gran meditazione ! (10+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Chianti Classico Riserva Ducale Gran Selezione 2014, Ruffino, Toscane, Italie (47 $ – 11517380)