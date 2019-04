Le multiculturalisme à la sauce bachique ? Ce Vin de la Communauté européenne (VCE) en est l’exemple parfait. La fusion des identités y est totale et les accents nivelés à l’intérieur sont d’un consensus irréprochable. So, no vino ? Au contraire ! C’est net, sec, frais, souple et léger, sans vices ni vertus. Servir frais sur tout ce qui vous tombe sur la main. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Sonovino Rosso, VCE, Italie (7,50 $ – 13996804)