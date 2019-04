Ce rouge est, millésime sur millésime, toujours d’une confection impeccable. On y sent l’esprit du lieu, de l’origine, toujours rendu avec ce souci du détail dont ne se privent pas les grands domaines bordelais où, d’ailleurs, l’équipe Cazes s’affaire avec succès. Nez très pur et envoûtant, admirable cohésion fruitée et longue présence satinée en bouche. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Domaine de L’Ostal Estibals 2016, J-M Cazes, Minervois, Languedoc, France (20,30 $ — 11096212)