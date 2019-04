Les « résiduels » du grand négoce bordelais nous parviennent encore, à des prix bien au-delà des premières et secondes tranches consenties pendant le marché des primeurs. Quoi qu’il en soit, ce « second » atteint maintenant, dans ce millésime solaire, son point de bascule. C’est mûr, fondu et séduisant sur le plan fruité, de jolie longueur. (5) Explication des cotes

Le canon ★★★ Moulins de Citran 2009, Haut-Médoc, Bordeaux, France (29,60 $ — 737882)