Comme tous les vins coiffés d’une capsule dévissable — la plus belle invention depuis le bouton à quatre trous —, il demeure souhaitable de passer le vin en carafe pour lui dégourdir les membres. Le fruité s’y présente alors avec plus d’éclat, avec ici ce goût simple mais sincère de brugnon et de pomme, le tout empreint d’une jolie vivacité. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Unoaked Chardonnay 2017, Château des Charmes, Niagara, Canada (14 $ — 13796124)