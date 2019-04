Je suis toujours ému quand on me propose un vin qui sait d’où il vient et qui sait où il va, synthétisant au passage un savoir-faire parfaitement adapté à la réalité locale. Je n’aurais pas dit mieux. Toujours est-il que ce tempranillo bien élevé vise juste, avec son fruité enveloppé, structuré, riche et puissant. À ce prix ? Courez ! (5 +) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Frontaura y Victoria Crianza 2015, Tinta del Toro, Toro, Espagne (17,35 $ — 13565377)