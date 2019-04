Tout jeune, ce grenache qui mord ici sans remords dans un gros morceau de chocolat noir enrobant en son centre une radieuse cerise juteuse et capiteuse. Mais cela ne s’arrête pas là. Ajoutez ces tanins affriolants fondus sous la sève et la finale longue et épicée qui ponctue le tout et, eh ben… vous voilà dans de beaux draps ! (10 +) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Banyuls Rimage 2017, Domaine la Tour Vieille, Roussillon, France (28,35 $ les 500 ml – 884908)