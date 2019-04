Du pinot noir sous la barre du 39e parallèle ? Il faut tout de même avoir du culot ! L’expression y est seulement plus dramatique, plus « mordante » sur le plan de la structure, mais aussi fort aromatique avec ses notes poivrées, anisées et fumées qui lui offrent une impression puissante et verticale. Très recommandable. (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Pinot noir 2017, Humberto Canale Estate, Patagonie, Argentine (15,95 $ — 13684211)