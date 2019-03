Assemblez sur une solide base de grenache blanc du vermentino et de la roussanne, et voilà que vous naviguez entre deux eaux, comme si le mouvement fruité s’opérait lentement, porté par une inertie vineuse riche, ronde, discrète, fraîche et dotée d’une délicieuse amertume. Un blanc sec de caractère qui s’accommoderait d’une soupe au poisson. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château Mourgues du Grès Galets Dorées 2017, Costières de Nîmes, Rhône, France (19 $ — 11095877)