Le beau bordeaux offre toujours une pose altière, un sens de la retenue et un maintien impeccable. Rien de trop voyant, seulement l’expression naturelle de merlot (58 %) et de cabernet sauvignon filtrant par leur discours ces argiles, sables et graves qui leur communiquent fraîcheur, longueur et une digestibilité assurée. Classique. (5) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Château Bel Orme Tronquoy de Lalande 2014, Haut Médoc (31,10 $ — 126219)