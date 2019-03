Le canon ★★★ 1/2 Château De Rochemorin 2015, Pessac-Léognan (30,75 $ — 11984295)

Il y a belle lurette que je m’étais frotté à cette cuvée où cabernet sauvignon (60 %) et merlot cohabitent le plus naturellement du monde. Et toujours cette signature Lurton, avec cette approche du boisé reconnaissable (grillé, noix de coco) qui lisse une texture bien nourrie, de première fraîcheur. Belle affaire dans ce millésime ! (5+) © Explication des cotes