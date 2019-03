Vin: l’énigmatique chenin blanc

Il existe une gamme de cépages trop peu connus ou simplement hors mode avec lesquels on ne sait pas exactement sur quel pied danser. Va pour le chardonnay, le sauvignon blanc, le merlot, la syrah ou le cabernet sauvignon. Mais qu’en est-il, par exemple, de ces petits mansengs, savagnins, mauzacs ou autres chenins blancs ? La ritournelle prend ici une autre sonorité, le pas de danse devient hésitant et trouve difficilement ses marques tant le tempo organoleptique semble bousculer des horizons de certitudes.

C’est le cas du chenin blanc. À l’écouter, nous sommes dans un univers qui s’apparente plus aux oeuvres d’un Edgard Varèse ou d’un Claude Vivier que d’un Michael Jackson ou d’un Daniel Bélanger. C’est comme si ce grand cépage ligérien se foutait éperdument de se faire aimer, trop occupé à gérer à la fois ses fréquences acides et amères, sa pointe d’austérité naturelle, sa part de mystère et cette espèce d’imprévisibilité qui lui donnent des airs de caméléon absorbé à gérer son déficit d’attention.

Il est en revanche d’une insoutenable polyvalence à traduire le terroir, véritable « éponge » offrant aux schistes, tuffeaux jaunes, spilites, sables et autres craies argileuses la possibilité de transpirer, en toute transparence, toute la salinité voulue. Qu’il soit vinifié en mousseux, sec, sec-tendre, doux, moelleux ou liquoreux, le chenin blanc permet de plus de séduisantes perspectives gastronomiques tout en se bonifiant, dans le meilleur des cas, sur plusieurs décennies en bouteille. Les Amis du vin du Devoir se frottaient récemment à quelques candidats vinifiés en sec. Haute voltige !

Vouvray brut 2017, Sébastien Brunet, Loire, France (25,65 $ — 12846441). Cette bulle bio ruisselle et file avec légèreté tout en suggérant sa forte empreinte vouvrillonne. Un brumisateur terroir. (5) ★★★. Moyenne du groupe : ★★★

Vouvray sec 2017 Épaulé Jeté Cuvée La Dilettante, Loire, France (24,05 $ — 12103411). À ce prix et à cette qualité, ce blanc sec capte à la fois les sens et l’esprit du grand terroir local. Harmonie, précision, tension, mais aussi délicatesse. Un sec jubilatoire. (5) ★★★. Moyenne du groupe : ★★★

Anjou Blanc 2015, Thibaud Boudignon, Loire, France (50 $ — I.P. info@rezin.com). Je ne connais pas Thibaud, mais quel grand sec bio de caractère il nous offre ici ! Grande lisibilité pour un fruité sain et bien mûr, offrant fougue et délicatesse sur un ensemble long et percutant. Très racé. (10+) © ★★★★. Moyenne du groupe : ★★★ 1/2

Saumur 2015 Clos des Guichaux « Monopole Bizay », Domaine Guiberteau, Loire, France (37 $ — 11461099). Intrigant, captivant, mais aussi secret que ce chenin sec bio au profil complexe et profond, aux effluves de truffe, de pierre chaude, de citron et de safran. Attendre. (5+) © ★★★★. Moyenne du groupe : ★★★

Jasnières 2016, Domaine de la Roche bleue, Loire, France (30,25 $ — 12856228). Ce sec bio emporte tout sur son passage et révèle, en raison d’un tandem acidité-salinité tenace, une impression de mordre sans se lasser dans un citron Meyer. Subtil, floral et aérien. Une appellation sur le Loir, au nord de Vouvray, à découvrir ! (10+) ★★★ 1/2. Moyenne du groupe : ★★★

Chenin Blanc 2017, De Trafford, Stellenbosch, Afrique du Sud (33 $ — 11659273). Moins acide mais plus riche, compact et substantiel que ses confrères ligériens, ce « pirate » a rapidement été débusqué. Contraste trop important ici ? Ce blanc ne manquait pourtant pas de profondeur, de textures, de longueur… (5+) © ★★★ 1/2. Moyenne du groupe : ★★ 1/2

Savennières 2015 Clos des Perrières, Château Soucherie, Loire, France (40 $ — 13591102). Le chenin blanc devient impérial sur la rive droite de la Loire, à quelques kilomètres au sud-ouest de la ville d’Angers. Berceaude blancs secs épurés, dramatiques de tension et de verticalité, le voilà qui souffle à la fois le chaud et le froid, se musclant au passage avec délicatesse et style. Longue finale fumée et minérale. (10+) © ★★★★ 1/2. Moyenne du groupe : ★★★★