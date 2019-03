Il est tout de même fascinant de penser que ce tokaji est, dans sa version aszù, l’un des grands moelleux de ce monde. Et il n’est pas moins pertinent non plus de saisir, dans sa version en sec, l’expression fort originale du cépage furmint livré ici avec une jolie vitalité derrière ses notes florales et finement miellées. À découvrir ! Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Tokaji Sec 2016, Château Dereszla, Hongrie (15,80 $ — 13479639)