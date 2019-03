Ce chenin sec pèse ses mots, comme pour mieux laisser percer ses silences. Ils remontent d’ailleurs successivement pour apparaître furtivement, suggérant le floral et le fruité ici, la paille fraîche, l’amande et le miel là. L’ensemble roule au palais sans frictions, ouvrant au passage quelques ouvertures minérales fines et lumineuses. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château de la Roulerie 2017, Anjou, Loire, France (24,25 $ – 12571610)