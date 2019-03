Le mot « gouleyant » existe bel et bien pour décrire le gamay noir, bien qu’il pousse ici cette sensation de bouche à un autre niveau de texture. Une texture qui met le fruité en relief avec plus de conviction, avec une approche plus « sauvage », plus rustique et épicée typique de l’appellation. Diable que c’est bon ! (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ L’impromptu de Saint Verny 2016, Côtes d’Auvergne, France (20,85 $ – 13343264)