Je me régale, non, je me pourlèche avidement jusqu’à plus soif de ces bourgognes 2017 qui, en blanc, présentent à la fois un sérieux fruité et une dynamique pour en assurer toute la fluidité. Cette cuvée possède ses inconditionnels et ils ont raison ! C’est limpide et substantiel, doté d’une jolie texture et d’une longueur certaine. Chapeau l’artiste ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Bourgogne 2017, La Soeur Cadette, France (25 $ – 11460660)