Une jeune vigne de « zin » peut avoir ici jusqu’à 25 ans d’âge et provenir, pour cette cuvée, des fruits de près d’une vingtaine de vignobles. C’est l’étonnante clarté du fruité qui touche au coeur ici, avec une brillance et un moelleux de tanins qui happent et ensorcellent tant la séduction opère rapidement. À découvrir sans faute ! (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Zinfandel Juvenile 2016, Turley Wine Cellar, Californie, États-Unis (40,25 $ – 13851437)