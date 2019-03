Le cépage xarel-lo s’accompagne ici de chardonnay et de pinot noir tout en se calant, au fil des ans, à l’intérieur d’un confortable élevage sur lies fines qui ajoute à la profondeur d’ensemble. Une bulle bio sans dosage qui affiche une plénitude accomplie et une complexité manifeste. Robe or et flaveurs de brioche chaude et de pomme. (5) Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Blanca Cusiné Gran Reserva Brut Nature 2011, Cava, Espagne (36 $ – 12591021)