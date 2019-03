Il faut être diablement téméraire pour « s’attaquer » au pinot noir, surtout hors de son berceau bourguignon. Depuis un certain temps, quelques maisons s’y coltinent avec un franc succès d’estime. Celui de Miquel ne force pas la note, mais s’enjolive de touches épicées et animales qu’une texture ronde et coulante rehausse plus encore. (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Solas 2017, Laurent Miquel, Languedoc- Roussillon, France (16 $ – 13584383)