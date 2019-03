Ce beau rouge d’assemblage offre une fois de plus le portrait d’une courtepointe où chacune des pièces d’étoffe mises ensemble constitue un tableau plus complexe. La base est solide et s’assure, derrière la robe profonde, de balayer large sur le plan des épices, avec une pointe animale et fumée typique. Mâche et longueur. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château La Tour de Béraud 2016, Costières de Nîmes, Rhône, France (19,10 $ — 12102629)