Daniel Lalande et son équipe peuvent être fiers de ce pinot noir tout juste arrivé à la SAQ (faites vite cependant) et qui n’a d’autres ambitions que d’être bon, fidèle et intègre. La modulation fruitée y est fine, souple, bien fraîche, coulante et révélatrice de ce goût de cerise mûre typique de ce grand cépage réputé capricieux. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Pinot Noir La Cantina 2017, Vallée d’Oka, Québec (24,95 $ — 13952941)