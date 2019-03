La maison familiale dispose d’une superficie enviable de vignoble et sait reconnaître en ses vignes ses petits les plus audacieux. Ce grüner en est. Il est sculpté à même la rencontre d’une pointe de silex et d’un zeste de citron au contact d’une lame fine qui les scie tous les deux. C’est sec, salivant, bref, savoureux. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Grüner Veltliner 2017, Kamptal, Rabl, Autriche (19,80 $ — 13750417)