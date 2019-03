Jean-Baptiste et Pascal Lafond nous servent ici un beau morceau de sincérité terrienne, mais attention !, il est aussi gros et bien dodu, ce morceau, assuré et consistant à souhait. Ce qui s’en dégage respecte cependant un éclat manifeste du fruit, lisible en tous points, servi sur des tanins frais, mûrs et bien serrés. Épaule d’agneau braisée à la provençale ? (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Lirac « Roc-Épine » 2015, Domaine Lafond, Rhône, France (23,65 $ — 13287979)