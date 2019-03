Déjà, la robe d’un or vert profond surprend. Car elle ouvre la porte à des arômes puissants et intenses, déjà nuancés sous leurs tonalités de gingembre, de pomme, de pain d’épices et de citron confit. La bouche suit avec son moelleux large et consistant, ponctué sur une finale longue où les amers dominent. Étonnant. (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Chardonnay Jalé 2015, Tenuta Ficuzza, Cusumano, Sicile, Italie (26 $ — 13830353)