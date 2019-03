Nous sommes assurés ici de trois choses : qu’il s’agit bel et bien de pinot noir ; qu’il vient de France ; et que la maison bourguignonne est fiable. Surtout, elle en livre une expression juste, à la fois franche et un rien friande, sans toutefois se rapprocher de l’expression mâconnaise. C’est souple, léger, frais, d’un équilibre parfait. Servir frais. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Pinot noir 2017, Doudet-Naudin, Vin de France (15,40 $ — 12898823)