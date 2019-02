L’Anteprima 2019

Château Jean Gué 2016, Lalande de Pomerol, Bordeaux, France (24,80 $ — 13867594) : À moins de 25 $, ce rouge bien élevé est un digne ambassadeur de son terroir, un terroir rapidement identifiable en raison du resserrement spécifique de ses tannins et cette façon qu’il a de souffler à la fois le chaud et le froid, la luxuriance et l’austérité. Pureté aromatique immédiate avec ses notes animales et florales resserrant tout doucement un palais qui exigera une bonne côte de boeuf grillée pour le contenter plus encore. (5 +) ★★★ ©

Chardonnay 2016, Raymond, Napa Valley, Californie, États-Unis (24,95 $ — 707711) : Comme on ne peut pas s’astreindre à boire du chablis tous les jours (quoique…), il arrive qu’un bon verre de chardonnay riche et beurré, rond et moelleux de texture, soit admissible, histoire de paver le palais de riches intentions. C’est le cas ici, ce qui est rare dans cette appellation dont le prix à l’hectare est au-dessus du million de dollars américains. Un blanc sec qui séduira les amateurs de vin riche au goût exotique de mangue, d’ananas et de citron confit parfumé à la vanille et au beurre frais. Servir frais sur légumes grillés et brochettes de volailles. (5) ★★★

Dabouki 2016, L’Étoile de Bethléem, Vignoble Cremisan, Palestine (26,80 $ — 13841191) : La provenance du cépage dabouki n’est pas clair et serait, selon le livre de référence Wine Grapes, des auteurs Robinson, Harding et Vouillamoz, associé en Arménie sous le nom de malaga blanc, qui serait, lui, la variété dominante en Thaïlande. Tout ça pour aboutir du côté de Bethléem où il est vinifié sous l’expertise du célèbre oenologue italien Ricardo Cotarella. Bref, un petit miracle que ce vin aussi original que savoureux et qui, sans être vivace ou complexe, trace un profil net, léger, citronné et de belle densité sous une allonge qui permet aux amers d’ajouter une touche de luminosité sur la longue finale. On lui donnerait le p’tit Jésus sans confession tant il est sincère. Servir entre 10 et 12 degrés Celsius sur un poulet au citron, par exemple. (5) ★★★