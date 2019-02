Vous voilà dans un film de Claude Sautet où Piccoli, Montand, Depardieu et, bien sûr, Romy Schneider éclusent dans des verres ballons des flacons entiers de ce cabernet franc tout beau, tout bon. Un esprit canaille, une ambiance bon enfant articulée autour d’un rouge souple et léger, framboisé et fort attachant. Pas mal sur le fromage La Sauvagine. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Saint-Nicolas-de-Bourgeuil 2016, Laurent Mabileau, Loire, France (20,55 $ — 873000)