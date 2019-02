Il y a ici comme une intrigue de château, dans ce coin de pays où rois et princes de tous acabits rivalisaient de panache en leurs demeures. Le sauvignon s’y dévoile avec moins d’esbroufe que d’habitude, offrant en contrepartie une épaisseur et une tension inhabituelles. Un blanc qui aimera les huîtres grasses et autres petits chèvres affinés. (5+) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ La Voûte 2017, Touraine Chenonceaux, Joël Delaunay, Loire, France (22 $ — 13900956)