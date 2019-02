Trois cognacs de la maison Augier (la plus ancienne maison de cognac, 1643) sont offerts sur le marché, soit cet Océanique aux nuances salines de salicorne, Le Sauvage (99 $ — 13483822), plus personnalisé et puissant, et Le Singulier 2015 (109 $ — 13484745), au relief unique, fortement personnalisé par ses lies fines. Lequel choisir ? Procédez par étapes ! Explication des cotes

La surprise ★★★★ Cognac Augier L’Océanique 2015, Charentes, France (99 $ — 13484737)