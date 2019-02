La sève puissante et un rien carrée de cette appellation rhodanienne s’offre ici un tout autre profil avec cette cuvée bio qui ne manque ni de subtilité ni de longueur. Les arômes « bouquettent » et charment sans réserve alors que la bouche, souple, svelte, fondue et épicée, s’articule autour de tanins particulièrement civilisés. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Vacqueyras 2015, Montirius « Le Village », Rhône, France (22,95 $ – 872796)