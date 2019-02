Vous avez les sens atrophiés sous la grisaille de février ? Vous méritez un vent, que dis-je, un mistral de fraîcheur pour réactiver ces cils et bourgeons olfactifs ! Ce palomino excessivement sec et spectaculairement stimulant au goût de verveine, de citron et d’olive verte est tout simplement un brumisateur salin à servir bien frais et à grande rasade. (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Manzanilla La Guita, Andalousie, Espagne (17,85 $ – 13454626)