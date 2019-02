C’est qu’il laisse le palais suspendu bien haut, ce blanc sec et mordant, comme s’il allait rebondir sous l’élasticité d’un trampoline bien tendu. Et il le fait à merveille, sous l’impulsion juvénile mais franche d’un fruité citronné simple et léger, en tout point rafraîchissant. Jouez-le sur les calmars frits. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Verdejo 2017, Valdecuevas, Rueda, Espagne (15,85 $ – 13801721)