Avec ces vieilles vignes du cépage mencia dont la profondeur de la robe et des flaveurs étonnent, on a l’impression que ce rouge est destiné à se bonifier au compte-gouttes. Six ans de bouteille, il est vrai, mais avec un fruité juvénile à ce point soutenu qu’on en perd ses bretelles. La sève est riche, puissante, moelleuse, fraîche et anisée. Étonnant ! (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Pittacum 2012, Bierzo, Espagne (21,10 $ — 10860881)