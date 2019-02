Certains bouderont les vins de coopérative parce que l’image passéiste d’une production à vau-l’eau leur colle encore à la peau. C’est loin d’être le cas ici, et cette cuvée en est la preuve ! Les arômes discrets sont fins, offrant un fruité de belle maturité, des tanins soyeux sur une trame séduisante et de longueur plus qu’appréciable. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 1938 Depuis, un esprit d’exception 2016, Puisseguin Saint-Émilion, Bordeaux, France (26,50 $ — 11655601)