Une hirondelle ne fait peut-être pas le printemps, mais un blanc sec qui s’offre une telle paire d’ailes aromatiques évoquant la fleur d’oranger demeure tout de même plus évocateur qu’un hiver qui ne sent que la neige. C’est léger, vivant, de belle intensité, avec ce qu’il faut de magie et de caractère pour survivre jusqu’au printemps. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Conde Valdemar Blanco 2017, Rioja, Espagne (15,45 $ — 13385309)