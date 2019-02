Vous passez devant cette cuvée à la SAQ sans la voir tant elle fait partie des meubles. Mon conseil : prenez deux flacons et offrez-en un à un ami. L’amitié n’a pas de prix ! Car à moins de 20 $, carignan, mourvèdre et syrah respirent bon le terroir, se fondant sous le moelleux d’un fruité riche, texturé et bien cadré. Rôti de palette ? (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Corbières 2016, Château St. Jean de la Gineste, Languedoc, France (18,80 $ — 875252)