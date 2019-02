Dans la série « Il existe encore de beaux bourgognes abordables », ce chardonnay enlève le morceau sans fléchir sur le plan de la sève, de la densité et de l’expérience fruitée. Ajoutez ce caractère crayeux du terroir qui resserre et apporte tonus et structure et une origine liée aux terroirs de Fuissé, et voilà un blanc idéal pour une belle volaille. (5+) Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Domaine de Fussiacus 2017, Mâcon-Fuissé, Jean-Paul Paquet, Bourgogne, France (25,35 $ — 12793124)