L’excellent millésime 2015 à peine écoulé que voilà ce 2016 disposé à remplir le vide sans perdre au change. Le style de la maison y est bien sûr pour quelque chose, plus précis à ce qu’il me semble, avec une acuité fruitée qui sait se maintenir à flot sur un élevage discret. Maturité et amplitude sur longue et caressante finale. Turbot ? (10+) Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Meursault 2016, Ropiteau, Bourgogne, France (61,25 $ — 112979)