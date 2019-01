Le cru Brouilly possède décidément beaucoup de charme. Surtout dans un millésime qui lui affine les contours et le distingue à ce point. Nous avons là une espèce de friandise de gamay, à la fois sensible et aérien, parfumé comme un jardin de violettes où se seraient nichées quelques roses rouges. Le tout, sur fond de fluidité et de bonheur. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Brouilly 2017, Château Cambon, Beaujolais, France (28,75 $ — 13385931)