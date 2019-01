Cette cuvée au profil de cépages bordelais avec une proportion inhabituelle de petit verdot comblera les amateurs de vins sérieux, colorés et impénétrables, dotés d’une densité fruitée et boisée peu commune. De facture moderne, ce rouge riche, ample et structuré offre beaucoup, sans toutefois la finesse et la profondeur souhaitées pour ce prix. (10+) © Explication des cotes

