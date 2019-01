La dimension réelle, voire la race même de ce cru en font déjà un vin d’exception. À tel point qu’il demeure pertinent de se demander pourquoi allez boire ailleurs (lire plus au nord) tant cette proposition suscite l’intérêt. Chatoyante étoffe que ce gamay dont les nuances de cerise et de tapenade fraîche se lovent avec subtilité, charme et profondeur. (10+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Morgon V.V. 2015, Georges Descombes, Beaujolais, France (38 $ — 13112933)