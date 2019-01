Ne pas s’attendre ici à un excès de confidences ou autres révélations tapageuses, non. Nous sommes ici dans le Douro, où le jour est brûlant et la nuit, taciturne. On se recueille devant cet assemblage qui libère au compte-gouttes un fruité noir et poivré que l’on croirait sourdre des schistes. Corps, rondeur, volume et longueur. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Quinta do Infantado 2015, Douro, Portugal (23,70 $ — 10371761)