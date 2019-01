Ce chenin blanc sec du côté de la commune de Brézé semble porté en état de grâce sousla baguette d’Arnaud Lambert. Fruits blancs, dont la poire et le coing, soutiennent un ensemble suave et coulant, satiné et de belle vivacité. Pas des plus complexes, mais engageant et charmeur. Poissons et coquillages seront ici comblés. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Saumur 2017, A. Lambert, Saint-Cyr-en-Bourg, Loire, France (18,40 $ — 13587963)