J’aime voir briller les yeux de ma mère de 87 ans quand je lui offre à Noël cet élixir de jeunesse qui, non seulement, la rend heureuse, mais la dynamise pour une autre année ! Car ici, classe et distinction vont de pair, en raison d’un fondu, d’une complexité, d’une profondeur qui enlèvent et portent longuement. Très civilisé ! Explication des cotes

La surprise ★★★★ Cognac Pierre Ferrand Ambré 1er cru de Cognac Grande Champagne, Charentes, France (65,50 $ — 10867530)