Pas tout à fait un châteauneuf et pas tout à fait un languedoc, bien qu’il offre la sève du premier et l’esprit garrigue du second. Quoi qu’il en soit, ce blanc sec particulièrement complexe ne s’ouvre aux sens que très lentement, comme un lézard tapi sous un galet chaud. Pureté d’expression, rondeur fruitée et longue fraîcheur en finale. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château Mourgues du Grès Galets Dorés 2017, Costières de Nîmes, France (19 $ — 11095877)