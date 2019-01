C’est que le monsieur est bien habillé avec sa redingote de tanins souples, son épaisseur manifeste et son fruité bien en chair. Pas très large ni profond, ce cru, habituellement plus puissant et plus construit, décline ici plutôt un visage à la fois élégant, digeste et d’une belle définition d’ensemble. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Vacqueyras Les Christins 2015, Famille Perrin, Rhône, France (24,25 $ — 872937)