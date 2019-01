Le cépage moscatel est déjà, au naturel, d’une sidérante excentricité de flaveurs. Ici, un léger mutage ne fait que révéler plus avant sa trame exhibitionniste. La robe rousse et chaude promet déjà un subtil rancio, appuyé tour à tour par des notes douces de marmelade d’orange, de miel et d’épices. Exotisme garanti à ce prix ! Explication des cotes

La surprise ★★★ Moscatel de Setubal 2012, José Maria da Fonseca, Portugal (16 $ — 357996)