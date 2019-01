En accouchant de cette belle syrah, l’artisan semble être ici au sommet de son art. Comme s’il n’y avait plus de filtres, d’obstacles ni d’entraves entre l’homme et son fruit, puis entre le fruit et son accomplissement ultime. Violette, cerise et cacao sur un ensemble très pur, aux tanins mûrs et moelleux, à la texture fine, gracile. Un bijou de vin bio ! (10+) © Explication des cotes

