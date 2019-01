À ce prix, votre voyage dans le sud ne vous coûtera ici que des broutilles et vous mettra de la broue dans l’toupet ! Comme si vous étiez porté à la fois par l’albe, le mistral, la tramontane et j’en passe. Un rouge sec bien coloré lié par des tanins fruités et épicés, à la fois juteux et abondants. Pain de viande ? Miam ! (5) © Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Terres de Méditerranée 2016, Dupéré Barréra, Roussillon, France (15 $ — 10507104)